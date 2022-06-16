Новости последнего часа: новые велодорожки появятся в 10 районах столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в десяти районах столицы в этом году появятся новые велосипедные дорожки, сообщили в Дептрансе. Также продолжится развитие проекта "Зеленое кольцо", который соединяет парки города единой сетью велодорожек

Большинство валютных ограничений в России по мере стабилизации ситуации в экономике должны быть сняты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, пока санкции будут действовать, говорить о полном снятии ранее введенных ограничений на наличную валюту невозможно.

Москва в 2022 году направила более 14 миллиардов рублей на поддержку МСП, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что москвичи самостоятельно могли предлагать инициативы в столичный штаб по защите бизнеса. При этом десятки из предложенных мер были взяты для реализации, а 59 уже удалось осуществить.