Более 3 000 растений появились на Медведковском пруду

Ирисы, кувшинки и камыш появились на Медведковском пруду. Его решили привести в порядок из-за обмельчания. Специалисты Мосводостока высадили более трех тысяч растений.

Растения высаживают с учетом ландшафтных решений, чтобы они не выбивались из городского пейзажа. Все работы по благоустройству должны завершиться в конце июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

