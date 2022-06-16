В новом разделе "Активного гражданина" можно потратить баллы на аренду самокатов и лодок

12:00
Баллы за участие в городских электронных проектах можно будет потратить на аренду самокатов, лодок и другого спортинвентаря. Об этом сообщил портал mos.ru.
Новый раздел появился на сайте "Активного гражданина". Называется он "Парки". Там представлены все возможные варианты, где потратить баллы. На территории парков предлагают арендовать лонгборды, веломобили, даже квадроциклы и катамараны.
В программе участвуют 13 зеленых зон. Среди них – сад имени Баумана, парки "Дубки" и "Северное Тушино". А заработать баллы можно на платформах "Город идей", "Город заданий", "Активный гражданин" и "Электронный дом".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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