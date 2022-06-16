Москва выделила 8 земельных участков для строительства школ и детских садов – Ефимов

Восемь земельных участков выделил город инвесторам для строительства школ и детских садов. В общей сложности – это более 9 гектаров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новые школы смогут принять 2 900 учеников, а детские сады – более тысячи малышей. Общая площадь объектов будет более 90 тысяч квадратных метров.

В частности, появится учебный комплекс на проспекте Буденного. Несколько детских садов построят на Астрадамской улице, в Стрельбищенском переулке и в пойме реки Раменки. Еще один корпус возведут на Соколово-Мещерской улице. Сразу два объекта запланированы в Молжаниновском районе. Новая школа появится и на улице Золоторожский Вал.

Территорию для строительства дают в рамках инвестиционных проектов. Ее предоставляют в аренду без проведения торгов на пять лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.