Культурно-досуговый центр появится в будущем парке "Яуза"

В будущем парке "Яуза" появится новый кластер для отдыха. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работам. Территорию распланировали, также подготовили место для сцены. Планируют установить небольшой павильон, с одной стороны которого будет семейное кафе, а с другой – амфитеатр.

Кроме того, там появится пространство для отдыха с удобными скамейками и клумбами, будет и просторная детская площадка с фонтаном.

Парк "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, его общая площадь составит более 350 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.