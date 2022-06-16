Московские площадки подготовили более 60 экскурсий, выставок и кинопоказов к Неделе моды, которая пройдет с 20 по 26 июня. Свои программы предложили парки, музеи, библиотеки и кинотеатры. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Например, сеть "Москино" подготовила серию показов фильмов о жизни известных дизайнеров и кутюрье. Подробнее о работе площадок – в эфире телеканала Москва 24.