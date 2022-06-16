Сотрудник ЦОДД рассказал, что дорожный трафик в столице оценивается в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 197 километров.

Практически парализовано движение по внутренней стороне на западе ТТК. Плотный затор образовался от Лужнецкой эстакады до Дорогомиловского моста. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей в зоне проведения дорожных работ после выезда из Кутузовского тоннеля.

На юге ТТК затруднено движение в каждом из направлений из-за дорожных работ на Чурской эстакаде. По внешней стороне затор начинается от Гагаринского тоннеля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.