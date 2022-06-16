Плотный поток сформировался на МКАД

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 182 километра.

Сложно проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе от МКАД до Россошанской улицы. Причина – столкновение трех автомобилей после пересечения станции метро "Улица Академика Янгеля". Участники перекрыли левый ряд.

По-прежнему без движения внутренняя сторона МКАД от Каширского шоссе до 35-го километра Московской кольцевой. Там перед съездом на улицу Поляны произошло столкновение двух автомобилей с участием грузового. Длина затора – более восьми километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.