В ЦОДД сообщили о загруженности столичных дорог в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что столичный трафик оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 192 километра.

В эти минуты непросто проехать в сторону ТТК по Ленинградскому и Волоколамскому шоссе из-за незначительной аварии на Ленинградском проспекте, около станции метро "Аэропорт". Участники перекрыли левый и средний ряды.

Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до 35-го километра Московской кольцевой. Перед съездом на улицу Поляны произошло столкновение трех автомобилей с участием грузового. Длина затора – семь километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.