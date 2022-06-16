Движение на столичных дорогах оценили в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин рассказал, что движение в городе оценивается в 1 балл. Общая длина заторов – 26 километров.

На МКАД уже есть места, где сложно проехать автомобилям. Это дорожные работы по замене асфальта на внешней стороне 74-го километра. Также проводят работы по реконструкции дорожной развязки на внутренней стороне 14-го километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

