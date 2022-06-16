Трафик на дорогах столицы оценили в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин рассказал, что движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 136 километров.

На 25-м километре МКАД грузовой автомобиль развернул легковушку поперек проезжей части. Сотрудники ГИБДД уже в пути. Движение там затруднено на 1,5 километра.

Дорожные работы на Чурской эстакаде затрудняют движение по внутренней стороне на два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

