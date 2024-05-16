Новости часа: сезонное оформление кафе и ресторанов Москвы будет вписано в облик города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сезонное оформление кафе и ресторанов Москвы будет вписано в облик города. Об этом сообщил департамент торговли и услуг.

Более 36 тысяч пассажиров отправились в рейсы от Северного и Южного речных вокзалов с начала сезона. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Фотовыставка "Мариуполь – два года без войны" откроется в Москве 20 мая. Об этом заявили организаторы.

