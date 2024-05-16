Движение перекроют в ЦАО в выходные

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Новости

Новости

16 мая, 20:00

Город

Новости часа: сезонное оформление кафе и ресторанов Москвы будет вписано в облик города

Новости часа: сезонное оформление кафе и ресторанов Москвы будет вписано в облик города

На первом этапе спецпроекта "Вот это Москва" участники расскажут о любимых местах столицы

Москву 24 наградили за освещение работы выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Единый стандарт для столичных курьеров будут вводить поэтапно

Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Панда Катюша из Московского зоопарка упала с бревна

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке бизнеса, участвующего в благоустройстве

Приуроченный ко дню рождения Михаила Булгакова фестиваль проходит в Москве

Голосование по спецпроекту "Вот это Москва!" запустили на портале "Активный гражданин"

"Интервью": Алексей Шапошников – о регулировании продажи вейпов и индустрии квестов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сезонное оформление кафе и ресторанов Москвы будет вписано в облик города. Об этом сообщил департамент торговли и услуг.

Более 36 тысяч пассажиров отправились в рейсы от Северного и Южного речных вокзалов с начала сезона. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Фотовыставка "Мариуполь – два года без войны" откроется в Москве 20 мая. Об этом заявили организаторы.

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