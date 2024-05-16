16 мая, 23:55Город
На первом этапе спецпроекта "Вот это Москва" участники расскажут о любимых местах столицы
Спецпроект "Вот это Москва", посвященный составлению туристических маршрутов, стартовал в столице. На первом этапе голосования участники предлагают свои идеи, что стоит посетить каждому путешественнику.
Самые интересные и популярные предложения пройдут во второй этап. По итогам проекта выйдет цикл статей о местах, которые наберут максимальное количество голосов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.