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16 мая, 23:55

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На первом этапе спецпроекта "Вот это Москва" участники расскажут о любимых местах столицы

На первом этапе спецпроекта "Вот это Москва" участники расскажут о любимых местах столицы

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Спецпроект "Вот это Москва", посвященный составлению туристических маршрутов, стартовал в столице. На первом этапе голосования участники предлагают свои идеи, что стоит посетить каждому путешественнику.

Самые интересные и популярные предложения пройдут во второй этап. По итогам проекта выйдет цикл статей о местах, которые наберут максимальное количество голосов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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