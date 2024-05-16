Сенатор РФ Инна Святенко рассказала об интеллектуальных системах Москвы

Москва одной из первых перешла на интеллектуальные системы, которые дали возможность искоренить уличную преступность, сделать безопасным не только центр, но и другие районы города. Об этом в интервью рассказала депутат Московской городской думы, сенатор РФ Инна Святенко.

Депутат отметила, что Россия считается одной из самых безопасных стран мира по причине беспрецедентной безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.