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16 мая, 14:45

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Сенатор РФ Инна Святенко рассказала об интеллектуальных системах Москвы

Сенатор РФ Инна Святенко рассказала об интеллектуальных системах Москвы

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Москва одной из первых перешла на интеллектуальные системы, которые дали возможность искоренить уличную преступность, сделать безопасным не только центр, но и другие районы города. Об этом в интервью рассказала депутат Московской городской думы, сенатор РФ Инна Святенко.

Депутат отметила, что Россия считается одной из самых безопасных стран мира по причине беспрецедентной безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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