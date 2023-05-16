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Новости

16 мая, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Летняя одежда

Киоски для продажи клубники появились в столице

Павильоны "Здоровая Москва" открыли в столичных парках

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Ветераны госохраны и представители ФСО приняли участие в церемонии на Поклонной горе

Новости часа: Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в 46 городских парках

"Сити": выставки этой недели в Москве

В столице открыли павильоны “Здоровая Москва”. Всего в городе установлено более сорока парков и зон отдыха, где можно посетить врача без предварительной записи. В павильонах проводят диагностику диабета, заболеваний сердца, органов дыхания и многое другое.

Полиция совместно с ФСБ задержала трех подозреваемых в организации теракта в Запорожской области. Один из них гражданин Украины, двое других злоумышленников имеют российские паспорта.

В результате теракта погиб замначальника МВД в Мелитополе. По предварительным данным, задержанные готовили новые покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. Их деятельность координировали сотрудники СБУ.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot был поражен российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" В Киеве, сообщили в Минобороны РФ.

В сети появилось видео, предположительно, именно этого удара. Камера видеонаблюдения зафиксировала работу американской установки, после чего раздался мощный взрыв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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