Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

В столице открыли павильоны “Здоровая Москва”. Всего в городе установлено более сорока парков и зон отдыха, где можно посетить врача без предварительной записи. В павильонах проводят диагностику диабета, заболеваний сердца, органов дыхания и многое другое.

Полиция совместно с ФСБ задержала трех подозреваемых в организации теракта в Запорожской области. Один из них гражданин Украины, двое других злоумышленников имеют российские паспорта.

В результате теракта погиб замначальника МВД в Мелитополе. По предварительным данным, задержанные готовили новые покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. Их деятельность координировали сотрудники СБУ.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot был поражен российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" В Киеве, сообщили в Минобороны РФ.

В сети появилось видео, предположительно, именно этого удара. Камера видеонаблюдения зафиксировала работу американской установки, после чего раздался мощный взрыв.

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