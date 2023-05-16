Акватории пассажирских причалов очистят и углубят в Москве в этом году

Акватории пассажирских причалов в Москве в этом году очистят и углубят. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Для удобства пассажиров и привычного графика судоходства все работы будут проводить только утром по будням. В планах очистить акватории 15 причалов и углубить еще 6.

Эта мера необходима для безопасности движения. На дне скапливается металлолом и крупный мусор, которые могут повредить теплоходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.