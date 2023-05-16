Дворец спорта в Некрасовке объединит под своей крышей 12 видов спорта

Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть этим летом. Трехэтажное здание с катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной объединит под своей крышей 12 видов спорта.

В новом комплексе будут ждать как любителей, так и профессионалов. Для свободного посещения доступны два бассейна – детский и взрослый. Отмечается, что эха от них теперь практически не слышно, это стало возможно благодаря новым шумопоглощающим панелям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.