Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Производство автомобилей "Москвич" могут запустить уже в текущем году. Об этом рассказали в Минпромторге. Ранее стало известно, что завод на Волгоградском проспекте, где раньше собирали автомобили Renault, перешел в собственность столицы. Теперь же решено возродить исторический бренд. "КАМАЗ" станет основным технологическим партнером автомобильного завода. На нем будут производить не только легковые машины с двигателем внутреннего сгорания, но, со временем, и электромобили.

В районе "Азовстали" открыли гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военнослужащих доставляют в больницу в Новоазовске. А российские саперы между тем продолжают разминировать территорию Счастьинской ТЭС. Как заявляют в Минобороны РФ, отступая, силы ВСУ оставляли ловушки, в числе которых противотанковые и противопехотные мины, системы дистанционного подрыва, растяжки на ручных гранатах.

Власти Подмосковья обещают поддержать McDonald's, который в ближайшее время перейдёт под управление российских партнеров. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Ранее стало известно, что в середине июня сеть фастфуда снова откроется в России, однако уже под другим брендом.

РЖД все-таки смогут использовать оборудование Siemens, несмотря на уход компании с российского рынка. Для обслуживания и ремонта высокоскоростных поездов необходима особая техника. Сегодня ее передачу российской стороне подтвердил суд.

В Москве продолжают реконструкцию клеверных развязок на МКАД. О работе строителей рассказал Сергей Собянин. Речь идет о направленных съездах с эстакадами и тоннелями, а также о скоростных переходных полосах. Новые конструкции пропускают на треть машин больше. По словам мэра, за 10 лет на кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок. Сейчас в работе еще четыре.

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