В Москве продолжают возведение Юго-Восточной хорды

В столице в самом разгаре строительство московского скоростного диаметра. Благодаря ему совсем скоро водители смогут проезжать весь город без светофоров всего за 40 минут.

Сейчас строители работают над конструкцией Юго-Восточной хорды. Новая трасса свяжет крупнейшие вылетные магистрали города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.