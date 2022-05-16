Кабмин обнулил таможенные пошлины при ввозе оборудования для инвестпроектов. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Компания McDonald's продает бизнес в России.

Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе Москвы завершат летом. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства.