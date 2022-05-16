Благоустройство территории спорткомплекса "Авангард" началось в Москве

В Москве началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Здание отремонтируют, восстановят стадион с футбольным полем. Приведут в порядок трибуны, сделают площадки для занятий разными видами спорта. Сейчас занимаются уборкой под землю проводов, чтобы улучшить внешний вид пространства.

В мэрии отметили, что при разработке проекта учитывали интересы москвичей всех возрастов. Поэтому на территории "Авангарда" появятся и детские площадки, и спортивные, а также специальная фитнес-зона для посетителей старшего поколения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.