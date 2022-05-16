Движение на нескольких участках столицы ограничат из-за веломарафона 21 мая

В столице пройдет Московский весенний велофестиваль. Из-за этого в городе ограничат движение на участках проезда велосипедистов. 21 мая с 07:00 будет перекрыто Садовое кольцо в обоих направлениях, а также проспект Академика Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой.

Кроме того, будет перекрыта сама улица Маши Порываевой и участок Каланчевской улицы. Парковку по маршруту велосипедистов запретят с 00:00 20 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

