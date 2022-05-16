Плотный поток сформировался на Щелковском шоссе

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что движение в столице оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 229 километров.



На востоке сложно проехать в сторону центра по Щелковскому шоссе из-за аварии с участием двух легковых автомобилей перед пересечением с 13-й Парковой улицей. Участники ДТП перекрыли средний ряд. Начало затора наблюдается за пределами МКАД.

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