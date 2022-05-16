Специалист ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что дорожный трафик в столице оценивается в 6 баллов. Общая протяженность заторов – 259 километров.

На севере столице затруднено движение в сторону ТТК по Дмитровскому шоссе из-за аварии на Бутырской улице. Там произошло столкновение двух легковых автомобилей. Начало затора наблюдается от станции метро "Петровско-Разумовская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.