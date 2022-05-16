Плановые отключения горячей воды начались в Москве

В Москве 16 мая начались плановые отключения горячей воды. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что профилактические работы проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это позволяет обнаружить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно устранить проблему.

Ознакомиться с графиком отключения воды можно на портале mos.ru. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.