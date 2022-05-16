Плотный поток сформировался на МКАД

Согласно данным ЦОДД, движение в Москве свободное, длина заторов составляет 10 километров.

В эти минуты фиксируются затруднения на внутренней стороне МКАД – до пересечения с улицей Верхних Полей. Движение на данном участке затруднено из-за строительства транспортной развязки и сужения проезжей части. Преодоление этого затора составит около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.