Сакура расцвела в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" расцвела японская сакура, привезенная прямо со склонов Фудзиямы. Вдобавок к этому, в ближайшее время можно будет прийти посмотреть на тюльпаны, магнолии, черемуху и множество других растений.

Кроме того, в ботаническом саду продолжается весенний фестиваль цветов, на котором гости могут не только прогуляться по оранжерее, но и сделать памятные фото. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.