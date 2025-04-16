Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 19:15

Город

Сакура расцвела в "Аптекарском огороде"

Сакура расцвела в "Аптекарском огороде"

Подготовка к проведению фестиваля "Пасхальный дар" стартовала в Москве

Московскую систему отопления перевели на минимальную мощность

ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт вечером 16 апреля

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Фонтан "Каменный цветок" начали промывать на ВДНХ в Москве

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Управляющая проектами на Патриарших прудах объяснила важность летних веранд для города

Собянин: более 2,4 тыс домов будет капитально отремонтировано в 2025 году

В "Аптекарском огороде" расцвела японская сакура, привезенная прямо со склонов Фудзиямы. Вдобавок к этому, в ближайшее время можно будет прийти посмотреть на тюльпаны, магнолии, черемуху и множество других растений.

Кроме того, в ботаническом саду продолжается весенний фестиваль цветов, на котором гости могут не только прогуляться по оранжерее, но и сделать памятные фото. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика