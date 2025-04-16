Добрые дела и отзывчивость стали главными темами фестиваля "Пасхальный дар"

В эту субботу, 19 апреля, в Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар", который пройдет с традиционными ярмарками и мастер-классами. Главными темами фестиваля в этом году станут добрые дела и отзывчивость.

Мероприятия организованы с участием благотворительных фондов, совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. Гостей фестиваля ждут познавательные лекции, уроки добра и милосердия, инклюзивные спектакли, ярмарки, а также разнообразная программа мастер-классов и выставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.