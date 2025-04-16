Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 13:15

Город

Добрые дела и отзывчивость стали главными темами фестиваля "Пасхальный дар"

Добрые дела и отзывчивость стали главными темами фестиваля "Пасхальный дар"

Юрист рассказал о штрафах за нарушенные нормы установки летних веранд на Патриарших прудах

Метро и МЦК в пасхальную ночь будут открыты до 02:00 – Собянин

В Москве 18 апреля стартует акция "Дни исторического и культурного наследия"

"Улицы московские": Большая Лубянка

В центрах "Московского долголетия" появились новые направления

Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве 19 апреля

"Мой район. Новости": 400 лип и вязов высадят на Ленинском проспекте в Москве

"Мой район. Новости": силовые тренажеры установят в парке "Дубрава"

В Москве 117 объектов получат архитектурно-художественную подсветку в 2025 году

В эту субботу, 19 апреля, в Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар", который пройдет с традиционными ярмарками и мастер-классами. Главными темами фестиваля в этом году станут добрые дела и отзывчивость.

Мероприятия организованы с участием благотворительных фондов, совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. Гостей фестиваля ждут познавательные лекции, уроки добра и милосердия, инклюзивные спектакли, ярмарки, а также разнообразная программа мастер-классов и выставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоИван ЕвдокимовКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика