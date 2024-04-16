Уличные светильники и архитектурную подсветку промоют в столице

Уличные светильники и архитектурную подсветку промоют в Москве. Это станет одним из этапов месячника по благоустройству, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Рабочие приведут в порядок более 500 тысяч элементов освещения, при необходимости они покрасят кронштейны, цоколи, опоры. Работы уже начались вдоль крупных шоссе, площадей, а также на мостах.

Для уборки используют средства, которые не наносят вред окружающей среде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

