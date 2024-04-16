Более 40 тыс семей воспользовались услугами грузчиков для переезда с начала реновации

Более 40 тысяч московских семей воспользовались бесплатными услугами грузчиков для переезда с начала реализации программы реновации. За счет города жители столицы смогли доставить в новые квартиры мебель, бытовую технику и другие вещи.

С июня 2018 года по решению правительства Москвы помощь при переезде могут получить все участники программы реновации. Раньше такая поддержка касалась только льготных категорий: ветеранов, инвалидов, многодетных семей и одиноких пенсионеров.

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