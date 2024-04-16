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16 апреля, 07:30

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Подъезды жилых домов начали ремонтировать в Москве

Подъезды жилых домов начали ремонтировать в Москве

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В Москве начали ремонтировать подъезды жилых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, отметив, что в планах на 2024 год – провести ремонт почти 15 тысяч подъездов.

Подъезды покрасят, а электропроводку уберут в специальные короба, также обновят теплоизоляцию труб, облицовку стен, почтовые ящики, ступени и перила. При необходимости отремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах и заменят осветительные приборы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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