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Город

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль "Пасхальный дар"

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль "Пасхальный дар"

Новую дорогу до станции МЦД-4 Санино построят в ТиНАО

Москвичей пригласили на фестиваль "Пасхальный дар"

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В столице стартовал фестиваль "Пасхальный дар". Он развернулся на 25 площадках города.

Гостей ждут выставки, концерты, полезные лекции по ведению хозяйства и кулинарные мастер-классы. Например, опытные кондитеры расскажут о тонкостях выпечки куличей. А агрономы научат правильно выращивать рассаду.

Не обойдется и без ярмарок. На них москвичи смогут выбрать пасхальные сувениры и подарки ручной работы. А в продуктовых лавках гостям предложат безглютеновые куличи и другие необычные угощения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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