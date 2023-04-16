14:30Город
Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль "Пасхальный дар"
В столице стартовал фестиваль "Пасхальный дар". Он развернулся на 25 площадках города.
Гостей ждут выставки, концерты, полезные лекции по ведению хозяйства и кулинарные мастер-классы. Например, опытные кондитеры расскажут о тонкостях выпечки куличей. А агрономы научат правильно выращивать рассаду.
Не обойдется и без ярмарок. На них москвичи смогут выбрать пасхальные сувениры и подарки ручной работы. А в продуктовых лавках гостям предложат безглютеновые куличи и другие необычные угощения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.