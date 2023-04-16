Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Город

Москвичей пригласили на фестиваль "Пасхальный дар"

Москвичей пригласили на фестиваль "Пасхальный дар"

В Москве продолжается фестиваль "Пасхальный дар"

В ТиНАО появится новая дорога до станции МЦД-4 Санино

Развязку на пересечении Липецкой улицы и МКАД сдадут досрочно

В столице проходит фестиваль "Пасхальный дар"

В ТиНАО построят новую дорогу до станции МЦД-4 Санино

Мавзолей Ленина снова откроется для посетителей

В Парке Горького открылся домик с товарами под вывеской "Сделано в Москве"

Столичные пустыри и недействующие промзоны превращают в благоустроенные районы

Москвичи и коммунальщики вышли на традиционный общегородской субботник

В столице стартовал фестиваль "Пасхальный дар". Он развернулся на 25 площадках города.

Гостей ждут выставки, концерты, полезные лекции по ведению хозяйства и кулинарные мастер-классы. Например, опытные кондитеры расскажут о тонкостях выпечки куличей. А агрономы научат правильно выращивать рассаду.

Не обойдется и без ярмарок. На них москвичи смогут выбрать пасхальные сувениры и подарки ручной работы. А в продуктовых лавках гостям предложат безглютеновые куличи и другие необычные угощения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоЕвгения МирошкинаДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика