Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Город

В Парке Горького открылся домик с товарами под вывеской "Сделано в Москве"

В Парке Горького открылся домик с товарами под вывеской "Сделано в Москве"

Столичные пустыри и недействующие промзоны превращают в благоустроенные районы

Москвичи и коммунальщики вышли на традиционный общегородской субботник

Около 1,5 миллиона москвичей вышли на общегородской субботник

В столице продлили работу городского транспорта на Пасху

Храм в честь Петра и Февронии возведут на юго-востоке Москвы

Собянин рассказал об открытии прокатов летнего спортивного инвентаря в столичных парках

Новые интересные места для занятий спортом появляются в Москве

Традиционный фестиваль "Пасхальный дар" начался в Москве

"Сделано в Москве": ГЭС-1

В Парке Горького открылся домик с товарами под вывеской "Сделано в Москве". Здесь столичные производители представляют свои изделия.

Это и полезные продукты питания, а также товары для дома. Проект "Сделано в Москве" – это городская программа поддержки локальных брендов, которая стартовала прошлой осенью. Какого же качества эти товары? И где их купить, помимо фирменного магазина? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика