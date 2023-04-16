В Парке Горького открылся домик с товарами под вывеской "Сделано в Москве". Здесь столичные производители представляют свои изделия.

Это и полезные продукты питания, а также товары для дома. Проект "Сделано в Москве" – это городская программа поддержки локальных брендов, которая стартовала прошлой осенью. Какого же качества эти товары? И где их купить, помимо фирменного магазина? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.