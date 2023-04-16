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Столичные пустыри и недействующие промзоны превращают в благоустроенные районы

Столичные пустыри и недействующие промзоны превращают в благоустроенные районы

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Столичные пустыри и недействующие промзоны превращаются в благоустроенные районы. Сейчас в городе реализуют более двух десятков проектов.

Проект комплексного развития территорий "братцево" уже в стадии реализации. Раньше здесь была промзона. Огромную территорию в 20 гектаров занимали длинные складские помещения, гаражи и автомойки. Теперь сюда заходят строители.

Где уже в этом году будут отмечать новоселье и какие участки станут благоустроенными в будущем? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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