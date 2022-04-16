В Москве продолжают промывать фасады и цоколи зданий

В Москве продолжают промывать фасады и цоколи домов. В первую очередь это касается строений, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали.

При этом специалистам сложнее работать со зданиями, расположенными в центре из-за сложных архитектурных элементов. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

