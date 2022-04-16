Верующие собрались у Храма Христа Спасителя в Москве

Верующие собрались сегодня у Храма Христа Спасителя. В канун Вербного Воскресенья там проходит большая служба.

Кроме того, начинается подготовка к Пасхе. В ближайшие дни многие будут посещать церкви и кладбища, поэтому для удобства некоторые улицы в городе перекроют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.