В Новогирееве освятили Храм в честь великого князя Владимира. Церковь находится на улице Перовская, она совсем новая – ей всего год.

Это строение сочетает в себе элементы византийской и романской архитектуры, а также мотивы русского модерна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.