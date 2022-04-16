В общегородском субботнике участвуют около 900 тыс человек

В общегородском субботнике участвуют около 900 тысяч человек.

L'Occitane объявил о закрытии магазинов и интернет-магазинов в России.

Транзит газа через Украину 16 апреля идет штатно по заявкам потребителей – "Газпром".

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.