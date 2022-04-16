Несмотря на непогоду, москвичи вышли на общегородской субботник. В рамках месячника жители приводят в порядок дворы, убирают парки, территории возле школ и детсадов. За день предстоит собрать мусор с газонов и прошлогоднюю листву, высадить деревья и кустарники. Больше всего работы на ВДНХ. В этом году там одна из крупнейших площадок общегородского субботника. Стать участником может каждый. На месте, где запланированы работы, всем выдадут необходимый инвентарь.

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