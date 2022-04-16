Москва стала лидером рейтинга о качестве городской среды

Москва лидирует по качеству городской среды в России. В рейтинге за 2021 год столица набрала 293 балла из 360 возможных.

Сделать город комфортнее помогают программы, направленные на благоустройство, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, а также развитие транспорта и объектов для досуга, отметил заммэра столицы Петр Бирюков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.