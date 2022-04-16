Москвы обеспечены всеми необходимыми материалами для строительства

Стройки Москвы обеспечены всеми необходимыми материалами. В стройкомплексе города сообщили, что строительная отрасль столицы практически полностью независима от импорта.

Похожая ли ситуация с отделочными материалами, сантехникой и другими товарами для ремонта? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.