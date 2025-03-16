Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 марта.

В Москве возрождают олимпийский спорткомплекс "Лужники". В этом году работы пройдут на его центральной площади и на причале. В результате у москвичей должны появиться новые пространства для отдыха у реки.

Нелегальных таксистов, которые зазывают пассажиров в столичных аэропортах, начнут штрафовать. Скоро вступят в силу новые правила, благодаря которым и заказать машину пассажиры смогут только официально – в приложении или на специальной стойке.

Около двухсот дизайнеров в этом году представляют свои работы на Московской неделе моды. Это не только российские, но и зарубежные модельеры. Для гостей подготовили также лекции, шоурум и даже фестиваль кино о фешн-индустрии.