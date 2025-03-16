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16 марта, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 марта

"Интервью": Этери Бериашвили – о сочетании музыки и моды

Москвичи могли перенестись в средневековый город в кинопарке "Москино"

Первые спектакли и концерты по новым правилам прошли в Москве без накладок

Столичные фармкомпании привлекли более 90 млрд рублей

"Интервью": Анастасия Рыжова – о подготовке к Московской неделе моды

"Интервью": Ли Ин – о международном опыте на Московской неделе моды

В кинопарке "Москино" проходит рыцарский турнир и выставка средневекового быта

Сергей Собянин представил концепцию обновления "Лужников"

Кинопарк "Москино" превратился в средневековый город

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 марта.

В Москве возрождают олимпийский спорткомплекс "Лужники". В этом году работы пройдут на его центральной площади и на причале. В результате у москвичей должны появиться новые пространства для отдыха у реки.

Нелегальных таксистов, которые зазывают пассажиров в столичных аэропортах, начнут штрафовать. Скоро вступят в силу новые правила, благодаря которым и заказать машину пассажиры смогут только официально – в приложении или на специальной стойке.

Около двухсот дизайнеров в этом году представляют свои работы на Московской неделе моды. Это не только российские, но и зарубежные модельеры. Для гостей подготовили также лекции, шоурум и даже фестиваль кино о фешн-индустрии.

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