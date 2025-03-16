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Новости

16 марта, 17:15

Город

В кинопарке "Москино" проходит рыцарский турнир и выставка средневекового быта

В кинопарке "Москино" проходит рыцарский турнир и выставка средневекового быта

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В кинопарке "Москино" развернулось настоящее средневековое действо: реконструкторы из разных городов страны собрались, чтобы продемонстрировать свое мастерство в рыцарских поединках и познакомить гостей с секретами старинных ремесел.

Посетители могут понаблюдать за работой кожевенников и кузнецов, а также прогуляться вдоль стен средневекового города – в "Москино" воссоздали атмосферу Новгорода времен Владимира Мономаха.

Особое внимание привлекает выставка "Быт горожан", где представлены исторические костюмы, предметы быта, арбалеты и другие виды оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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