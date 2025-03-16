В Москве проводят более трех миллионов анализов воды ежегодно

В Москве ежегодно проводят более трех миллионов анализов воды, чтобы гарантировать ее качество и безопасность. Воду проверяют по 200 параметрам, включая отсутствие вредных бактерий и вирусов, таких как полиомиелит и сальмонеллез. Исследования подтверждают, что пить воду из-под крана в столице абсолютно безопасно.

Процесс водоподготовки начинается на четырех станциях – Северной, Восточной, Западной и Рублевской. Каждая из них использует современные методы очистки. Например, на Западной станции вода проходит через первичное озонирование, смесители с реагентами, отстаивание и фильтрацию.

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