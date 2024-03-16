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16 марта, 08:15

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Финальные масленичные мероприятия пройдут в Москве 16–17 марта

Финальные масленичные мероприятия пройдут в Москве 16–17 марта

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В выходные, 16–17 марта, в столичном регионе пройдут финальные мероприятия, посвященные Масленице.

На Северном и Южном речных вокзалах гостей будут бесплатно угощать блинами, чаем и кренделями. Кроме того, там пройдет эстафета в огромных валенках и лаптях и выступят артисты проекта "Музыка в метро". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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