Финальные масленичные мероприятия пройдут в Москве 16–17 марта

В выходные, 16–17 марта, в столичном регионе пройдут финальные мероприятия, посвященные Масленице.

На Северном и Южном речных вокзалах гостей будут бесплатно угощать блинами, чаем и кренделями. Кроме того, там пройдет эстафета в огромных валенках и лаптях и выступят артисты проекта "Музыка в метро". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.