Новогодние инсталляции будут украшать улицы Москвы до апреля. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, обычно инсталляции убирают 8 марта, но в этом году Сергей Собянин принял решение оставить украшения на более долгий срок, ведь в темное время суток с подсветкой комфортнее гулять по улицам, паркам и скверам. К тому же, они добавляют настроения в демисезон, о чем не раз говорили сами москвичи.

В апреле все конструкции разберут и уберут на склад. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

