Заммэра столицы рассказал о благоустройстве крупных объектов в Москве

Работы по благоустройству проведут вокруг школ, поликлиник и других социальных учреждений, а также около рек и парков в городе. Всего 2 200 крупных объектов благоустроят в столице в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Например, на юге Москвы уже началось благоустройство зеленых зон в пойме реки Жужи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.