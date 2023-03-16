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Заммэра столицы рассказал об итогах программы ремонта мостов за 12 лет

Заммэра столицы рассказал об итогах программы ремонта мостов за 12 лет

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В Москве 80% мостов и эстакад привели в порядок за последние 12 лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в столице привели в порядок не только малые и средние, но и крупные мосты, такие как Автозаводский мост, Москворецкий мост, Большой Каменный мост. В 2023 году будут отремонтированы также 14 мостовых сооружений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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