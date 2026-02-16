Жители дома на Спартаковской улице сообщили об искрящих розетках в квартирах

Жители одного из домов на Спартаковской улице сообщили, что у них искрят розетки в квартирах. Причину люди видят в постоянных потопах на верхних этажах. По словам москвичей, управляющая компания не чистит крышу и чердак.

В результате вода просачивается в квартиры и заливает коммуникации всего дома. Решить вопрос с уборкой пока не удается. Специалисты, которые приезжают на вызовы, либо уходят на длительный обед, либо отказываются разбираться.

